MPF é acionado para investigar lixo hospitalar em PE

Duas cargas foram apreendidas até o momento. Na terça-feira, 11, foi encontrado primeiro contêiner, com 23 toneladas de lençóis sujos, seringas, luvas usadas e cateteres. O segundo, na quinta-feira, 13, com o mesmo peso, continha lençóis, fronhas, toalhas de banho, batas, pijamas e roupas de bebê com identificação de vários hospitais norte-americanos.

Os materiais embarcaram no Porto de Charleston, na Carolina do Sul, e foram importados por uma empresa de Santa Cruz do Capibaribe, município do polo têxtil pernambucano, no agreste. A documentação das cargas dos dois contêineres apreendidos indicava se tratar de "tecido de algodão com defeito". Ainda não foi decidido se o lixo será devolvido aos EUA ou se será destruído.