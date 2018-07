MPF em Macaé abre 3 inquéritos sobre vazamento O Ministério Público Federal em Macaé (RJ) abriu três inquéritos civis públicos para investigar as responsabilidades pelo vazamento de petróleo ocorrido há cerca de 20 dias no Campo de Frade (Bacia de Campos). Um quarto inquérito tramita no Ministério Público Federal em Campos. O primeiro inquérito pretende apurar os impactos do despejo de óleo, ainda não contido. O segundo inquérito averiguará os motivos de o Ibama não ter elaborado os planos regionais e nacional de contingência, passados 11 anos da criação da lei federal (9.966/2000) que os estipulava. O terceiro inquérito avaliará se a fiscalização da Agência Nacional do Petróleo (ANP) e do Ibama é deficiente. / S.T.