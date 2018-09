MPF em MG denuncia quadrilha que aliciava trabalhador

A quadrilha cobrava R$ 8 mil dos trabalhadores para providenciar a viagem e o emprego. A denúncia cita como exemplo o caso de um grupo levado para a Bélgica, que, durante dois meses, teve que pagar pela alimentação, agasalhos e cobertores na casa em que ficaram durante cerca de dois meses - sem conseguir emprego.

Quando os trabalhadores conseguiram contato com o aliciador, o acusado pediu mais dinheiro para as vítimas para levá-las para a Inglaterra. Segundo o MPF, os familiares dos trabalhadores no Brasil foram obrigados a assinar notas promissórias para o pagamento da viagem, sob ameaça de que eles seriam deixados em território belga.

Mesmo assim, as promessas não foram cumpridas e o grupo teve que pegar empréstimo para voltar ao Brasil. Cinco pessoas foram denunciadas à Justiça Federal em Patos de Minas com base no artigo 206 do Código Penal, que define o aliciamento para emigração mediante fraude e prevê pena de um a três anos de prisão para o crime.