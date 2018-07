MPF entra com ação contra Dnit por abandono de rodovia O abandono da rodovia BR-155 pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) é objeto de ação judicial, informou hoje o Ministério Público Federal (MPF) no Pará. A rodovia liga Redenção à Marabá, no sudeste paraense. Na ação, o MPF solicita à Justiça urgência no policiamento e serviços de manutenção e conservação da rodovia.