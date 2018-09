MPF entra com ação contra exame da OAB O Ministério Público Federal (MPF) pediu ontem à Justiça que obrigue a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a Fundação Getulio Vargas (FGV) a conceder com urgência cinco pontos para todos os candidatos que prestaram a primeira fase do Exame da Ordem em fevereiro, em todo o País. A concessão dos pontos seria uma forma de compensar a falta de questões relativas a direitos humanos - previstas em edital, mas, segundo o MPF, não incluídas na prova.