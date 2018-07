MPF entra com ação contra prefeito de Marabá O Ministério Público Federal no Pará (MPF/PA) entrou com ação civil pública contra o prefeito de Marabá, Maurino Magalhães de Lima, o secretário de Educação, Ney Calandrini de Azevedo, e as responsáveis pela EB Alimentação Escolar, empresa fornecedora da merenda escolar em Marabá (PA), na última sexta-feira.