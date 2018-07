MPF entra com ação para demarcar quilombo em MG O Ministério Público Federal (MPF) em Belo Horizonte informou hoje que ajuizou ação civil pública pedindo que o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) seja obrigado a delimitar, demarcar e titular as terras ocupadas pela comunidade remanescente de quilombo Mato do Tição. A comunidade quilombola vive em um sítio na área rural da cidade de Jaboticatubas, na região metropolitana da capital mineira.