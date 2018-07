MPF entra com nova ação O Ministério Público Federal no Ceará pediu à Justiça que a nota de redação do Enem 2011 seja desconsiderada no Sistema de Seleção Unificada, cujas inscrições começam no sábado. Para o procurador Oscar Costa Filho, as nota de redação e das provas objetivas não podem ser combinadas pois são calculadas de forma diferente.