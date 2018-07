MPF entra com recurso no caso Chevron O Ministério Público Federal apresentou recurso ao Tribunal Regional Federal da 2.ª Região pedindo que uma turma de desembargadores julgue o pedido de suspensão das atividades das petroleiras Chevron e Transocean, responsabilizadas por vazamentos de óleo no Campo do Frade, na Bacia de Campos (norte fluminense), em novembro de 2011 e março último.