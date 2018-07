MPF exige que Dnit retire vagões de aldeia em SP Cerca de 74 vagões estão abandonados há vários meses na aldeia indígena Araribá, no município de Avaí, interior de São Paulo. Hoje, o Ministério Público Federal (MPF) em Bauru entrou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, para que eles sejam retirados no prazo máximo de 15 dias. O órgão exige ainda que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) realize o leilão dos vagões.