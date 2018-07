MPF investiga denúncia de bullying em escola de AL

De acordo com o procurador da República Samir Nachef, a informação chegou ao MPF por meio do sistema de denúncias online. No entanto, o caso já havia sido noticiado pela imprensa local, inclusive com a divulgação de um vídeo em que a vítima aparecia sendo espancado e ameaçada por outro colega.

O rapaz espancado foi submetido a uma sessão de nove tapas no rosto. As imagens mostraram ainda que outros alunos zombaram da vítima e mandaram que ele dançasse a música da cantora Lady Gaga, só porque o garoto havia assumido sua condição de homossexual.

"Devido à veiculação das imagens da violência na internet, o Ministério Público Federal é competente para atuar no caso. Por isso, com respaldo fundamento na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre o Direito da Criança, promulgada em 21 de novembro de 1990 (Decreto 99710/90), requisitamos a abertura do inquérito", explicou o procurador da República, que vai aguardar a conclusão do inquérito para tomar as demais providências cabíveis.