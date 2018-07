MPF investiga discrepâncias no atendimento Investigações do Ministério Público Federal (MPF) para apurar a eficiência do atendimento às mulheres vítimas de violência sexual revelam que médicos no interior do Pará têm se recusado a fazer o aborto legal. Desde 2009, a Secretaria de Estado de Saúde tenta implantar o serviço em Altamira. Na cidade, próxima à usina de Belo Monte, houve aumento nos casos de violência sexual.