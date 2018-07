MPF investiga falta de fiscalização na área de Viracopos

A Infraero recusou-se a realizar qualquer pagamento e, segundo a empresa, a única atuação do órgão municipal responsável pela fiscalização de trânsito atualmente ocorre na área do terminal de passageiros. O procurador da República responsável pelo caso esclareceu que o objetivo do inquérito é apurar as informações e, se for o caso, adotar providências para que o órgão público competente exerça a sua atribuição.