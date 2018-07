MPF investiga proibição de emagrecedores O Ministério Público Federal em Goiás (MPF-GO) instaurou um inquérito civil público para apurar as causas que levaram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a proibir a venda de três medicamentos utilizados no tratamento de obesidade. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão quer saber os motivos que respaldaram a decisão da Agência.