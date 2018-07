MPF investiga vazamento de óleo em SP O Ministério Público Federal (MPF) de São José dos Campos instaurou ontem inquérito para investigar as causas do vazamento de óleo que atingiu 11 praias em São Sebastião e outras 3 na cidade vizinha de Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. O derramamento aconteceu na sexta-feira, quando óleo combustível marítimo MF-320 escapou por uma válvula no sistema de oleoduto do Terminal Marítimo Almirante Barroso (Tebar), da Transpetro/Petrobrás. A empresa informou na tarde de ontem que não foi notificada.