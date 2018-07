MPF investigará conflito entre PF e indígena Munduruku O Ministério Público Federal (MPF) de Mato Grosso e do Pará abriu investigação sobre o conflito ocorrido no dia 7 entre policiais federais e índios Munduruku da aldeia Teles Pires, na divisa dos dois Estados que deixou como saldo um índio morto e oito pessoas feridas (dois policiais e seis indígenas). O conflito aconteceu no segundo dia da operação Eldorado deflagrada para combater a extração ilegal de ouro em terras indígenas. Depois do conflito a ação foi suspensa.