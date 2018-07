MPF-MA quer interditar lixão mantido por prefeitura O Ministério Público Federal no Maranhão (MPF-MA) ajuizou ação civil pública pedindo a interdição imediata de um "lixão" localizado entre os povoados Pindoba e Iguaíba, nas proximidades do manguezal no Igarapé Iguaíba, no município de Paço do Lumiar.