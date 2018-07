MPF move ação contra ALL pelo patrimônio de Bauru-SP O Ministério Público Federal em Bauru, no interior de São Paulo, ajuizou ação civil pública contra a América Latina Logística Holding (ALL) e suas concessionárias, com o objetivo de proteger os bens ferroviários arrendados pela empresa após a extinção da Rede Ferroviária Federal (RFFSA).