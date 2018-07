MPF move ação contra idade para fundamental O Ministério Público Federal no Distrito Federal entrou com uma ação civil pública, com pedido de liminar, contra uma resolução do Conselho Nacional de Educação (CNE) que determina idade mínima para ingresso na pré-escola e no ensino fundamental. O parecer, de 2010, afirma que apenas alunos com 4 e 6 anos completos até o dia 31 de março podem se matricular, respectivamente, na pré-escola e no 1.º ano do fundamental. As crianças que completarem 6 anos após essa data devem permanecer na educação infantil. A ação foi proposta anteontem.