MPF no Rio investigará bombas de gás lacrimogêneo O Ministério Público Federal no Rio vai investigar denúncias de que bombas de gás recentemente adquiridas pela Polícia Militar fluminense possuem concentração de ortoclorobenzalmalonitrilo, o lacrimogêneo (CS), superior ao permitido pelas leis brasileiras. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do MPF vai oficiar o Exército, a PM, a Condor S/A Indústria Química e o MP do Estado do Rio, que apura na esfera criminal se houve excesso na atuação de policiais militares nos recentes protestos.