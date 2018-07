MPF pede investigação de maus-tratos a indígenas

Segundo a Procuradoria, as crianças eram forçadas a carregar água e areia em baldes de cinco litros, durante o horário de aula, o que pode ocasionar lesões e falhas no desenvolvimento físico dos estudantes. Há denúncias também de uso de palavrões e ofensas contra a origem indígena das crianças, feitas pela diretora da unidade de educação.

De acordo com a assessoria da Secretaria Municipal de Educação, a diretora da escola foi afastada e a denúncia é investigada há dois meses. Uma nota da Secretaria afirma ainda que "todas as recomendações dadas pelo Ministério Público serão seguidas à risca para a devida apuração dos fatos e, caso sejam confirmadas as denúncias, punir os eventuais responsáveis".