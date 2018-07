MPF pede não transposição do Paraíba do Sul, em SP O Ministério Público Federal (MPF) em Campos (RJ) recomendou ao governo do Estado de São Paulo que não realize obras de transposição do rio Paraíba do Sul, responsável pelo abastecimento de água de mais de 12 milhões de pessoas só no Estado do Rio de Janeiro. Para o MPF, antes da obra de transposição, é preciso a participação de todos os órgãos, organizações civis e associações que têm interesse na gestão da bacia hidrográfica do rio, que atravessa mais de 180 municípios em três Estados: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.