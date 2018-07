MPF pede para PF apurar furto de imagem de santa O Ministério Público Federal (MPF) em Sorocaba (SP) determinou que a Polícia Federal (PF) também entre na investigação do furto de uma imagem de Nossa Senhora do Carmo ocorrido na semana passada, em São Roque. De acordo com o MPF, a peça é reconhecida como Patrimônio Cultural Brasileiro pelo Ministério da Cultura. A imagem, do século 18, foi levada da igrejinha do Quilombo do Carmo, na zona rural do município.