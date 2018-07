MPF pede proibição de queima da cana em SP

O Ministério quer, ainda, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) exerça sua competência fiscalizadora em relação aos danos causados à fauna silvestre, como a morte de milhares de espécies, algumas ameaçadas de extinção. "Não bastasse a morte imediata de animais adultos - seja diretamente, carbonizados pelo fogo, seja indiretamente, vítimas de atropelamento - a fuga deixa inúmeros filhotes desamparados, com poucas chances de sobrevida", aponta o procurador da República Fausto Kozo Matsumoto Kosaka. A queima é empregada para facilitar a colheita manual da cana.

A ação civil pública foi elaborada em formato digital e apresenta vídeos e depoimentos de especialistas que revelam a gravidade do impacto ambiental provocado pela queima da palha na região. É a primeira vez que uma ação digital é protocolada pelo MPF no Estado de São Paulo. Segundo Kosaka, a apresentação da ação em DVD, de forma interativa e com links de acesso direto para as provas, é uma forma de levar a realidade da região às autoridades do Poder Judiciário que vão lidar com o caso no futuro, no Tribunal Regional Federal ou nas instâncias superiores, em Brasília. "Por viverem em grandes centros, muitas vezes as autoridades do Judiciário não conhecem todas as dimensões dos problemas causados pela queima da palha da cana", lembrou.