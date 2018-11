MPF pede que CSN remova 540 mil t de lixo de aterro O Ministério Público Federal (MPF) propôs uma ação civil pública para a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) remover 540 mil toneladas de resíduos perigosos de um aterro irregular em Volta Redonda, no Rio de Janeiro. O MPF quer que os resíduos sejam transferidos do aterro Márcia 1 para um outro, licenciado. O local do aterro irregular será cortado pela rodovia do Contorno, que já está em obra.