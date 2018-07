MPF pede suspensão da venda de refrigerantes O Ministério Público Federal no Distrito Federal (MPF-DF) impetrou na terça-feira uma ação civil pública para proibir a comercialização dos refrigerantes H2OH! e Aquarius Fresh, fabricados pelas empresas Pepsico e Coca-Cola do Brasil, respectivamente. No entender do procurador responsável pela ação ajuizada na 1ª Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, Paulo José Rocha, a marca pode levar os consumidores a engano, dando a impressão de que adquirem água mineral ao invés de refrigerantes de baixa caloria.