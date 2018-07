MPF pede suspensão de queima da cana em 53 municípios de SP

O embargo inclui as queimadas já autorizadas pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado. Desde o início do ano foram emitidas licenças para a queima de 53 mil hectares de cana na região, área equivalente a 60 mil campos de futebol.

O MPF pede que a Justiça declare nulas as autorizações já expedidas pela secretaria e que um novo licenciamento seja feito pelo Ibama. O órgão federal, segundo o MPF, deve exigir Relatório de Impacto Ambiental para autorizar as queimadas, considerando as consequências para a saúde e o meio ambiente.

Segundo o procurador Andrey Borges de Mendonça, autor da ação, a queima da palha lança na atmosfera grande quantidade de poluentes nocivos.