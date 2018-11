MPF-PI vai investigar causa de rompimento de barragem O Ministério Público Federal no Piauí (MPF-PI) vai investigar as causas do rompimento da Barragem Algodões I, em Cocal da Estação, no Piauí. O acidente ocorrido na quarta-feira afetou cerca de três mil pessoas e deixou ao menos cinco mortos. O procurador-chefe da Procuradoria da República no Piauí, Kelston Pinheiro Lages, disse que o órgão irá investigar o caso em toda a sua extensão.