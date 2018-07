MPF propõe ação contra ex-reitor da UnB O Ministério Público Federal do Distrito Federal (MPF/DF) propôs ação de improbidade administrativa contra o ex-reitor da Universidade de Brasília (UnB) Lauro Morhy, e a Fundação Universitária de Brasília (Fubra) e seu diretor-presidente, Edeijavá Lira. A ação, que será julgada pela 16ª Vara da Justiça Federal no DF, cita supostas irregularidades em contrato firmado há cinco anos entre a universidade e a Fubra para a construção do Instituto da Criança e do Adolescente do Hospital Universitário de Brasília (HUB). A ação pede, entre outras coisas, que os envolvidos percam sua função pública e sejam obrigados a ressarcir danos causados ao patrimônio público. Segundo o MPF, a ação argumenta que a Fubra não poderia ter sido contratada pela UnB para realizar determinadas atividades administrativas, principalmente sem licitação. Esta transferência irregular de atribuições teria provocado prejuízo ao erário, já que 10% do valor do contrato (cerca de R$ 400 mil) ficou com a Fubra, sob a forma de "taxa de administração". Os problemas continuaram apesar de o Tribunal de Contas da União (TCU) ter advertido para irregularidade na execução do contrato. Auditoria do TCU localizou pagamentos antecipados e acima do valor previsto quando da contratação, além de falta de fiscalização dos serviços prestados e fraude na licitação.