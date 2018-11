MPF quer explicação da Braskem após acidentes em AL

O MPF fará um comunicado oficial, e a direção da Braskem terá cinco dias, a partir do recebimento do documento, para apresentar sua versão sobre o ocorrido. A petroquímica deverá apresentar ainda a avaliação do risco a que está submetida a população local e as medidas que a empresa pretende tomar em relação às pessoas atingidas pelo vazamento.

Além das solicitações para a empresa, o MPF exigirá a posição do sindicato de trabalhadores e da Comissão Interna de Prevenção a Acidentes (Cipa) acerca dos motivos do acidente e do risco de novos vazamentos. O Instituto do Meio Ambiente do Maceió (IMA) também apresentará um relatório sobre a inspeção que foi feita no local.