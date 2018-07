MPF quer manter soropositivo na Marinha O Ministério Público Federal no Distrito Federal ingressou com ação civil pública para proibir a Marinha de eliminar dos seus concursos candidatos portadores assintomáticos de HIV e de outras doenças contagiosas. É a terceira ação do tipo proposta pelo MPF contra as Forças Armadas sobre o tema. O Ministério da Saúde também defende que as Forças Armadas revisem essa prática.