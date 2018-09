MPF quer manter tombamento provisório O Ministério Público Federal no Amazonas pediu a suspensão da sentença que anulou, no dia 4 de agosto, o tombamento provisório do Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões. A anulação permite o início das obras do Porto das Lajes, a menos de 3 km do fenômeno. O procurador da República no Amazonas, Athayde Costa, diz que a obra pode acarretar "degradante interferência na paisagem, afetando a leitura do fenômeno".