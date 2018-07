MPF quer multar empresas por compra de bois criados em terras irregulares

A lista inclui a BRF, uma das maiores empresas de alimentos do Brasil, que enfrenta multas de mais de 17 milhões de reais por acusações de ter comprado 1.762 bois criados em terra deflorestada ilegalmente no Mato Grosso.

Cerca de metade dessas alegadas compras foram feitas pela Sadia, unidade da BRF. O total apontado pelo MPF representaria apenas uma pequena parte dos quase 11 milhões de bois e suínos que a Brasil Foods processa anualmente.

Promotores calcularam as multas para cada companhia baseados no número de animais criados em condições ilegais que essas empresas supostamente compraram. Promotores disseram que as 26 companhias comercializaram 55,7 mil animais criados em fazendas com irregularidades entre janeiro e setembro de 2012.

Um porta-voz da BRF disse que a companhia não recebeu notificação oficial de quaisquer procedimentos legais tomados contra ela, e que por isso não comentaria.

Diversas outras empresas enfrentam multas por comprar animais criados com o uso de trabalho escravo. Os casos serão apresentados a juízes nos Estados de Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, onde as infrações teriam acontecido.

(Por Peter Murphy)