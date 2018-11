MPF quer que prejudicado no Enem possa recorrer

FORTALEZA

O Ministério Público Federal no Ceará ajuizou uma ação civil pública em que solicita a inclusão de regras no edital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deste ano para garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Com isso, o candidato que eventualmente se sentir prejudicado poderia recorrer.

Para o autor da ação civil pública, o procurador da República Oscar Costa Filho, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão ligado ao Ministério da Educação, deverá incluir as novas regras no edital, em caráter de urgência, já que as inscrições foram iniciadas anteontem. O prazo final é 10 de junho. Até as 18 horas de ontem, o Enem já havia recebido 880 mil inscrições. As provas ocorrerão em 22 e 23 de outubro.