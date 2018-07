MPF recorre de decisão sobre furto da prova do Enem O Ministério Público Federal (MPF) recorreu da decisão do juiz da 10ª Vara Federal Criminal de São Paulo, que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida pelo órgão no caso do furto e vazamento da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2009. Segundo o MPF, o juiz Márcio Rached Milani rejeitou a acusação do crime de peculato (furto praticado por servidor público) contra os cinco acusados e recebeu apenas as acusações pelos crimes de violação de sigilo funcional e corrupção passiva e de extorsão, sendo que a última recai exclusivamente sobre Felipe Pradella, citado como mentor do vazamento.