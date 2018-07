MPF-SP exige uso de 'cadeirinhas' em vans escolares

A norma que obriga o uso de dispositivos de segurança para crianças com até sete anos e meio de idade em veículos entra em vigor em 1º de setembro. Foram excluídos táxis, veículos escolares, carros alugados e com peso superior a 3,5 toneladas.

O MPF-SP ajuizou ação civil pública hoje, com pedido de liminar, para que o Contran adote a exigência. A ação é de autoria do procurador regional dos Direitos do Cidadão de São Paulo, Jefferson Aparecido Dias.