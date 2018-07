MPF tem prazo para justificar competência em caso O juiz Cláudio Girão Barreto, da 1ª Vara Federal de Campos, no norte fluminense, estipulou prazo de até dez dias para que o Ministério Público Federal (MPF) apresente elementos que justifiquem a competência da Justiça Federal em Campos para julgar a denúncia criminal apresentada na quarta-feira contra as empresas Chevron e Transocean. Advogados das empresas questionam a atuação no caso do procurador Eduardo Santos, do MPF em Campos, responsável pela denúncia. A atribuição, segundo as denunciadas, seria de uma vara na capital fluminense.