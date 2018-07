MPL atira balões com tinta em sindicato de Salvador Em nova manifestação realizada entre o fim da manhã e o início da tarde desta quinta-feira, 01, integrantes do Movimento Passe Livre (MPL) de Salvador atiraram balões com tinta contra a fachada do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Salvador (Setps), no bairro do Comércio. Apesar da ação e de a passeata pelo Centro ter sido acompanhada por policiais militares por todo o trajeto, não houve conflitos.