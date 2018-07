MPL cancela manifestação de sábado, em Salvador Um dia depois do violento confronto entre manifestantes e policiais militares registrados na noite de quinta-feira, 20, em Salvador, a articulação do Movimento do Passe Livre resolveu cancelar a manifestação que estava sendo articulada para este sábado, 22. O protesto ocorreria, mais uma vez, nos arredores da Arena Fonte Nova - que vai receber a partida entre Brasil e Itália, às 16 horas.