MPL convida Haddad para negociação na quarta-feira Integrantes do Movimento Passe Livre afirmaram que só vão parar as manifestações quando o governador Geraldo Alckmin (PSDB) e o prefeito Fernando Haddad (PT) revogarem o aumento das tarifas de transporte público em São Paulo. O anúncio aconteceu em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira, 17, no Sindicato dos Jornalistas de São Paulo.