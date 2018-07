MPL e sindicatos confirmam protesto amanhã em SP

A manifestação pedirá um transporte coletivo estatal e de qualidade. Na última terça-feira, dia 6, as entidades distribuíram uma carta com a pauta de reivindicações em estações da cidade, convidando a população para participar do protesto. No texto, os órgãos afirmam que a denúncia de cartel investigada pela Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) pode ter superfaturado em menos R$ 425 milhões obras e licitações do Metrô e da CPTM. Os manifestantes exigem que o dinheiro seja devolvido ao Estado e destinado à melhoria do transporte público e à redução das passagem, até a tarifa zero.

O grupo pretende entregar todas as reivindicações ao secretário dos Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes.

Cartel

A suspeita de formação de cartel no transporte metroviário de São Paulo teve início após denúncia da multinacional Siemens ao Cade. Como forma de delação premiada, a empresa forneceu uma série de documentos que comprovariam irregularidades no Estado e também no Distrito Federal. O Ministério Público Federal montou uma força tarefa para investigar o caso. Além da Siemens, entre as multinacionais investigadas estão CAF, Bombardier, Alstom e Mitsui.