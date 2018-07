MPL: protesto aumenta poder de negociação de Haddad Para o Movimento Passe Livre (MPL), a grande manifestação que aconteceu na segunda-feira (17) contra o reajuste da tarifa de ônibus aumenta o poder do prefeito Fernando Haddad para negociar com os empresários do ramo do transporte. "Com o povo na rua fica muito mais fácil de o senhor argumentar com os empresários uma outra forma de concessão", disse Mayara Vivian, uma das líderes do MPL, durante reunião extraordinária do Conselho da Cidade, na prefeitura. "Um direito público não deve ser encarado como lucro para ninguém. Se tem dinheiro para receber mega evento, para privilegiar diversos setores que não o povo, acho que deve haver a mesma disposição em revogar o aumento", completou.