MPM investiga morte de recruta do Exército em AL As investigações relativas às circunstância que resultaram na morte do militar Lenysson Rodrigo dos Santos, recruta do Núcleo de Preparação de Oficiais da Reserva (NPOR), do Exército Brasileiro, devem ficar a cargo do Ministério Público Militar, conforme parecer do procurador regional da República Joel Belo.