MS decreta situação de emergência em Corumbá O município pantaneiro de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, entrou oficialmente em estado de emergência hoje. As fortes chuvas que tem atingido a região desde o início de janeiro causaram "danos humanos e prejuízos econômicos", de acordo com o decreto elaborado ontem e publicado hoje pelo governador André Puccinelli no Diário Oficial do Estado.