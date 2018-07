MS enfrenta dificuldades com casos graves de dengue Mais 700 notificações de suspeitas de dengue foram registradas no Mato Grosso do Sul, desde sábado até hoje. Para os casos mais graves, a situação ficou mais difícil devido à falta de sangue nos hospitais das quatro maiores cidade do Estado - Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e Corumbá -, segundo informações do Centro Estadual de Hematologia e Hemoterapia (Hemosul). Somente na capital, 82 pessoas estão internadas com dengue hemorrágica.