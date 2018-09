MS já tem 1,9 mil casos suspeitos de dengue em 2011

Entre as medidas adotadas no Estado está a notificação imediata dos casos graves no Sistema Dengue Online do Ministério da Saúde, que vai proporcionar um atendimento mais rápido e eficaz aos doentes. Atualmente a notificação é feita, semanalmente, no Sistema de Agravos de Notificação (Sinan), que reúne informações sobre 46 doenças.

Em Mato Grosso do Sul só foram detectados por enquanto os tipos 1, 2 e 3 da dengue, mas de acordo com o diretor-geral da Secretaria de Saúde, Eugênio Barros, o poder público já se antecipou, com as ações tomadas, para a possibilidade da incidência do tipo 4.

Além do envio de medicamentos e materiais para as 78 cidades do Estado, o governo também vai repassar cerca de R$ 400 mil para a compra de poltronas para reidratação, suporte para soro e o aparelho micro-hematócrito para realização do exame de sangue necessário.