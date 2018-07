MS, PR e SC podem ter temporais e frio intenso até 4ª A Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, alertou hoje as Defesas Civis de três Estados por causa da possível ocorrência de temporais e frio intenso entre hoje e quarta-feira. De acordo com a Sedec, áreas de instabilidade associadas à passagem de uma nova frente fria voltam a atuar em Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, provocando pancadas de chuva, que, em alguns momentos, poderão ser acompanhadas por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. Além disso, uma nova massa de ar frio provoca queda acentuada de temperatura, com as mínimas na região do planalto catarinense variando de 1 grau positivo a 2 graus negativos e entre 3 e 9 graus positivos nas demais regiões. No Paraná, as mínimas oscilarão entre 3 e 5 graus no sul nas áreas mais altas do Estado. Já em Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão entre 5 e 7 graus no sul do Estado. Na madrugada e ao amanhecer de quarta-feira, o ar frio favorece a formação de geada no sul e sudoeste do Paraná e em quase todo o Estado de Santa Catarina, com exceção do litoral. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).