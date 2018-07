MS registra 5.ª morte do ano por dengue O Estado de Mato Grosso do Sul registrou ontem a quinta morte por dengue hemorrágica neste ano. Jaqueline Sá Carvalho, de 14 anos, morava em Dourados, a segunda maior cidade do Estado. "Infelizmente, a epidemia de dengue em Dourados é alarmante", declarou o secretário municipal da Saúde, Mario Eduardo Rocha Silva. Dos 1,5 mil casos suspeitos da doença na cidade, 800 já foram confirmados.