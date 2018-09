MS regulamenta união estável entre homossexuais A Corregedoria Geral de Justiça de Mato Grosso do Sul publicou ontem, no Diário da Justiça, uma norma que regulamenta o registro da união estável entre homossexuais em cartórios. A partir de agora, casais do mesmo sexo poderão procurar qualquer cartório do Estado para registrar o documento.