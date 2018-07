LUCIA MORE, ESPECIAL PARA A AR, Agência Estado

De acordo com a Enersul, Aquidauana, Anastácio, Bodoquena, Bonito, Dois Irmãos do Buriti e Miranda foram completamente afetadas. Na capital sul-mato-grossense, apenas 4% da área, na região sul, ficou sem energia elétrica, totalizando 17.240 moradores. A concessionária afirmou também que todo sistema foi restabelecido às 14h57 (horário do Estado).